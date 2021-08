Royal Enfield: in arrivo nuovi modelli di moto

Il costruttore motociclistico indiano Royal Enfield è molto attivo recentemente, dato che la gamma comprende i modelli Meteor con il motore 350 da 20 CV ed Himalayan con il propulsore 400 da 25 CV, nonché le Interceptor e Continental GT con l’unità 650 da 48 CV di potenza.

Al prossimo Salone di Milano 2021, in programma nel mese di novembre, Royal Enfield dovrebbe presentare la nuova Classic, nelle versioni Cruiser e Roadster con le motorizzazioni 350 e 650, senza dimenticare l’inedita custom Hunter con l’unità 350. Tuttavia, le principali novità riguarderanno la Himalayan.

Infatti, la gamma della Royal Enfield Himalayan dovrebbe essere ampliata al motore 650. Inoltre, sarebbero previste ben tre derivazioni sul tema, ovvero le configurazioni Scram in stile scrambler, Sherpa votata al mototurismo in fuoristrada e Shotgun in chiave sportiva ad uso prettamente stradale.