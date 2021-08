Rossi si ritira, Marquez: “Abbiamo imparato tanto da lui”

“Valentino ha fatto una carriera raggiungendo risultati incredibili, unici, ha portato tanto in pista, abbiamo imparato tanto da lui”. Marc Marquez commenta così, in conferenza stampa dal Red Bull Ring, il ritiro al termine di questa stagione del suo grande rivale Valentino Rossi.

“Non è andato solo forte in pista, lui ha fatto un click, qualcosa in più, ha avvicinato tanta gente al motociclismo, ha un carisma speciale, ha continuato a lavorare anche con l’arrivo di tanti giovani, non ha mai smesso di provarci”, riconosce il pilota spagnolo della Honda.