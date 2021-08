REYL & Cie e 1875 Finance Avviano una Partnership Strategica

GINEVRA, 5 agosto 2021 /PRNewswire/ —

REYL, il gruppo bancario svizzero diversificato controllato dal maggio 2021 da Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, e 1875 Finance, multifamily office e gestore patrimoniale indipendente per clienti privati e istituzionali con sede a Ginevra, hanno concordato i termini di una partnership strategica a fronte della quale REYL acquisirà una partecipazione del 40% in 1875 Finance. I cofondatori Olivier Bizon, Paul Kohler, Aksel Azrac e Jacques-Antoine Ormond mantengono congiuntamente il controllo di 1875 Finance con una quota del 60% e continuano a impegnarsi pienamente per lo sviluppo a lungo termine della società.

La transazione prevede l’avvio di una partnership commerciale, nell’ambito della quale REYL, supportata da Fideuram – ISPB, funge da partner privilegiato per 1875 Finance e i suoi clienti, a cui potrà promuovere un’ampia gamma di prodotti e soluzioni nei settori di attività Wealth Management, Asset Management, Corporate Advisory & Structuring e Asset Services. REYL sfrutterà anche la posizione di leadership occupata da 1875 Finance nel mercato svizzero dei GFI, oltre al suo portafoglio di clienti privati e attori istituzionali. La transazione sta per offrire numerosi vantaggi a entrambe le società in diverse aree di crescita e rafforzerà ulteriormente la posizione di 1875 Finance come leader indipendente nel mercato della gestione patrimoniale e multi-custody.

La partnership, che rimane soggetta alle approvazioni della FINMA e di altri organismi competenti, permette a REYL e a 1875 Finance di svolgere un ruolo attivo nell’accelerare il consolidamento del settore dei gestori patrimoniali in Svizzera, fornendo ulteriori opportunità di crescita a breve e medio termine. Permette a REYL di rafforzare le proprie attività di private banking in Svizzera come a livello internazionale e di continuare a svolgere un ruolo significativo nella riorganizzazione del mercato finanziario svizzero.

François Reyl, CEO di REYL & Cie, ha affermato: “Siamo entusiasti di questa partnership strategica con 1875 Finance, leader comprovato del segmento dei GFI con un patrimonio gestito di oltre 11 miliardi di franchi svizzeri. Questa transazione stabilisce un precedente nel continuo consolidamento del settore e mostra come banche e gestori indipendenti possano creare partnership innovative in cui entrambe le parti abbiano la facoltà di sfruttare molteplici opportunità di crescita per le rispettive basi di clienti, senza rinunciare al proprio modello di business, alla propria autonomia di gestione o al proprio marchio. Siamo sicuri che daremo vita a una relazione commerciale duratura e costruiremo efficaci sinergie tra le due entità. In 1875 Finance abbiamo trovato un partner altamente compatibile, con una mentalità imprenditoriale condivisa, un team di prim’ordine e valori comuni.”

Paul Kohler, CEO e socio fondatore di 1875 Finance insieme a Olivier Bizon (Presidente), Aksel Azrac e Jacques-Antoine Ormond, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a REYL, parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, come nostro nuovo azionista e di aggiungere un nuovo emozionante capitolo ai 15 anni di storia di 1875 Finance. Quando nel 2014 ha ottenuto l’approvazione della FINMA, 1875 Finance guardava già al futuro. Grazie a questa partnership rivoluzionaria, conserviamo la nostra architettura aperta e il modello imprenditoriale tanto apprezzato dai nostri clienti. Potremo inoltre sfruttare nuovi processi, prodotti e servizi per accelerare lo sviluppo delle nostre business line Wealth Management, Family Office e la gestione institutionale e per offrire un maggiore valore aggiunto ai nostri clienti. 1875 Finance rimarrà un gestore patrimoniale indipendente regolamentato dalla FINMA, con la capacità di crescere sia a livello organico che tramite acquisizioni in Svizzera e all’estero, con il supporto del suo nuovo azionista.”

REYL Corporate Advisory ha svolto la funzione di consulente finanziario per REYL nell’ambito della transazione. 1875 Finance ha ottenuto la consulenza di Deloitte. Schellenberg Wittmer ha svolto la funzione di consulente legale sia per REYL che per 1875 Finance.

About Fideuram – Intesa San Paolo Private Banking

Headquartered in Milan, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking is the no.1 Italian domestic private banking player and a key affiliate of Intesa Sanpaolo Group, consolidating all of Group’s private banking activities. As at 31 March 2021, Fideuram – ISPB had 3,107 employees, 5,743 private bankers, AUM of CHF 292.4 Bln (€ 264,1 Bln) and Net Inflows of over CHF 1.9 Bln (€ 1.7 Bln) entrusted by more than 800,000 clients.

