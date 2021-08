Rai1: a ferragosto “Azzurro. Storie di mare” con Beppe Convertini

Salperà dalla Sardegna, domenica 15 agosto alle 9.30 su Rai1, la nave di “Azzurro. Storie di mare” capitanata da Beppe Convertini.

“Azzurro. Storie di mare” è un programma di Maurizio Monti, Giuseppe Bosin e Roberto Pinnelli scritto da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci ed Erica Gallesi. A firmare la regia è Daniele Carminati.

“Azzurro. Storie di mare” è un programma realizzato da 4 Elements, una content factory di progetti multimediali che hanno in comune la sostenibilità integrale. La produzione è curata da Showlab in collaborazione con FPT (gruppo CNH industrial), il CNR e l’Arma dei Carabinieri.

Le anticipazioni della puntata del 15 agosto

Nella prima delle quattro puntate, scopriremo assieme alcune bellezze dell’arcipelago della Maddalena, di Caprera e di Porto Rotondo.

Tra gli ospiti: la showgirl Valeria Marini, da sempre ambasciatrice della bellezza sarda e Giuseppe Garibaldi, pronipote omonimo dell’Eroe dei due mondi, nonché presidente dell’Istituto di studi internazionali Garibaldi e conservatore onorario del compendio di Caprera.

Il team Azzurro, formato da Greta Pierotti e dal biologo marino e divulgatore scientifico Marco Faimali, invece, ci porterà a San Giovanni di Sinis, in provincia di Oristano, dove si trova il CReS, dove vengono soccorse, curate e rilasciate le tartarughe marine Caretta Caretta e sulla spiaggia di Mari Ermi.

Anche nel corso delle prossime puntate, ambientate in Puglia, Sicilia e Liguria, “Azzurro. Storie di mare” continuerà a mostrare le bellezze del mare e i piaceri che ci offre, dalla cucina allo sport e al turismo, ma che ci metterà in guardia anche sui pericoli che il più grande “sistema ecologico” del nostro pianeta sta correndo per colpa dell’uomo.