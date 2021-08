“Power hits estate di RTL102.5”: l’evento musicale più atteso dell’anno

Il gigante sta per svegliarsi. Il Power hits estate di RTL102.5 scalda i motori. Appuntamento in diretta il 31 agosto dall’Arena di Verona dove verrà decretato il tormentone dell’estate 2021.

Su RTL102.5 Play è possibile seguire il backstage in diretta: passo dopo passo il pubblico, attraverso la piattaforma interamente gratuita, può seguire l’allestimento del grande palco all’interno dell’Arena di Verona e le prove.

Il conto alla rovescia è iniziato. Alzate il volume perché star nazionali e internazionali si alterneranno nel corso di una serata indimenticabile e ricca di emozioni e colpi di scena. Super ospiti della serata saranno i Duran Duran, che presenteranno live, in anteprima assoluta, il loro nuovo singolo estratto da FUTURE PAST – si tratta dell’attesissimo album che uscirà in tutto il mondo il 22 ottobre 2021 per TAPE MODERN/BMG.

Il presidente di RTL102.5 Lorenzo Suraci ha detto: “Siamo orgogliosi che i Duran Duran abbiano scelto la nostra grandissima manifestazione “RTL 102.5 Power Hits Estate” all’interno della spettacolare Arena di Verona, per il lancio internazionale del loro nuovo singolo”.

L’accesso all’Arena di Verona, in occasione del 31 agosto, sarà consentito esclusivamente a coloro che saranno muniti di biglietto e di green pass, in ottemperanza a tutte le norme di sicurezza anti-covid. E sul palco di alterneranno Angelo Baiguini, Federica Gentile, Massimo Giletti, Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola Di Benedetto.

Dove seguire l’evento

La serata sarà trasmessa dalle ore 20.30 in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta ed in contemporanea su SKY e TV8, inoltre in streaming su RTL 102.5 PLAY e NOW.

Gli ospiti

L’elenco degli artisti, che vi faranno emozionare, è lunghissimo: Achille Lauro, Ana Mena, Anitta, Alessandra Amoroso, Bonb Sincler Alvaro Soler, Annalisa, Blaco, Boombdabash& Baby K, Caparezza, Carl Brave, Carmen Consoli, Colapesce e DiMartino, Cristiano Malgioglio, DotanD Elettra Lamborghini, Federico Rossi, Francesca Michelin, Fred De Palma, Emma, Every, Fabio Rovazzi, Fedez, Giusy Ferreri, Emma, Gianni Morandi, Goodboy, Irama, Jake La Furia, J-Ax, Kungs, La rappresentate di lista, Loredana Bertè, Madame, Mahmood, Marco Mengoni, Michele Bravi, Molly Hammer, Noemi, Rocco Hunt, Orietta Berti, Noemi, Rocco Hunt, Ornella Vanoni, Samuel, SanGiovanni, Sfera Ebbasta, Sophie and The Giants, Sottotono, Takagi&Ketra, Tecla feat, Alfa e The Kolors.

Intanto, il 30 luglio, intanto, è uscita anche la compilation del Power hits estate: contiene tutti i più grandi successi che fanno da colonna sonora a questi mesi (ed disponibile in versione CD in tutti i negozi e Stores online e in download sulle piattaforme digitali). La compilation di 3 CD contiene 68 successi dell’estate 2021, tutta la musica italiana ed internazionale più amata da ascoltare. Verrà inoltre pubblicata, in attesa della serata finale all’Arena di Verona, una Limited Edition per collezionisti in vinile 180 grammi con 14 brani.