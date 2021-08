“Possiamo avere due ori?” e Tamberi esplode – video

“Possiamo avere due ori?”. E’ la domanda che dà il via alla festa di Gianmarco Tamberi, nuovo campione olimpico di salto in alto. L’azzurro condivide il gradino più alto del podio con il qatariota Mutaz Essa Barshim. Entrambi a quota 2,37, gli atleti – come documenta il video di Eurosport – si ritrovano nel conciliabolo con un giudice. “Potete continuare con il salto di spareggio”, dice il giudice. “Possiamo avere due ori?”, ribatte il qatariota. “E’ possibile, dipende se decidete di essere entrambi campioni”, risponde il giudice: nemmeno il tempo di completare la frase, Tamberi e Barshim già si abbracciano per festeggiare.