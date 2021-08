Pjanic verso ritorno alla Juve, “accordo col Barcellona”

Miralem Pjanic verso il ritorno in prestito alla Juventus. L’accordo tra il club bianconero e il Barcellona “è a un passo” secondo il quotidiano catalano Sport. Si lavora per definire gli ultimi dettagli dell’operazione. Il prestito del bosniaco potrebbe avere la durata di uno o due anni. Sempre secondo Sport, Pjanic avrebbe accettato un taglio del 20% allo stipendio per tornare in bianconero dopo un solo anno in blaugrana.