Pizzica salentina e champagne per la festa di Monica Setta a Ostuni

Monica Setta è stata sui giornali per tutta l’estate perché ha fatto notizia il botta e risposta tra lei e Tiberio Timperi suo compagno di viaggio nella conduzione di Uno mattina in famiglia.

La trasmissione di Rai1 riparte il 18 settembre, ma la giornalista è ancora in vacanza e anzi ieri sera ha organizzato una party da favola sotto il cielo di Ostuni per festeggiare il suo onomastico e la fine dell’estate 2021.

Il menù del party

Ottanta ospiti, tra gli amici più cari della giornalista, sono arrivati da tutta la Puglia per brindare con lei a quella che Monica ha definito ” l’estate più emozionante degli ultimi 15 anni” vissuta a casa sua a Ostuni con alcune tappe a Porto Cervo e a Capri.

E dunque aperitivo al tramonto nella corte della lussuosa e scenografica Masseria Traetta con panzerotti baresi, crudo di mare e champagne poi cena placè sotto gli ulivi a base di formaggi pugliesi, capocollo di Martina Franca, polpo alla griglia, barbecue di carne, cous cous, crema di avocado al caviale, una ricchissima selezione di focacce, sformati di verdure, parmigiana di melanzane, polpettine tipiche, tagliata di manzo, insalata di mare e risotto alla pescatora.









Il tutto innaffiato da Negroamaro e bollicine rosé made in Salento. Tavolo imperiale con trionfi di peonie, ortensie e rose bianche allestite in alti vasi di ceramica di Grottaglie color bianco panna, tovaglie di fiandra, bicchieri di cristallo con il bordo d’oro zecchino e posate d’argento.

A metà cena ecco la prima sorpresa: arriva sua maestà la pizzica con danze e balli tipici di un famosissimo gruppo folcloristico salentino.

A tavola gli ospiti hanno cenato con il sottofondo di una band mentre Enza Vitale ha cantato le melodie più note d’amore degli anni 80/90.

Per il gran buffet di dolci con decine di torte, babà alla panna, mimose, cassata al cucchiaio, gelati, dolci tipici alla crema e cascate di bignè al cioccolato “a vista” Monica Setta e i suoi ospiti si sono spostati a bordo piscina dove c’è stato il momento più bello della serata.

Il notaio Luigi D’Agosto, amico storico e adorato della festeggiata, le ha dedicato una poesia scritta da lui.

Dono che il notaio fa a Monica ogni estate per il suo onomastico. “Luigi è l’uomo più colto che io conosca e sua moglie Pinuccia, notaio e donna bellissima è la mia amica più cara e preziosa” ha detto la giornalista “devo a lei ogni fine agosto la magia di una serata di festa che saluta la nostra estate insieme “.

Prima dell’ultimo cin cin a base di champagne sulle note di “Sabor a mi” Monica ha dato appuntamento a tutti in TV il prossimo 18 settembre su Rai1.

Gli invitati

















Nel parterre tanti nomi noti, da Tania Missoni a Giorgia e Allegra Paparesta passando per gli avvocati Roberto Fusco (con la sua bella Iole in abito cipria) e Rico Anglani (sua moglie Donatella era in lungo Swarovski), la presidente dell’ordine degli architetti Serena Chiarelli e la presidente del Lions Federica Silvestri, le imprenditrici Rita Tamborrino (Olio Poggioreale) e Rosa Perchinenna (Boomerang food), i notai Digiesi, Camaggio, il manager Riccardo D’Agosto con la splendida moglie Vanja e i genitori Carmela e Gustavo Gramberg, il professore Alberto Tagliabue luminare mondiale della chirurgia oncologica collo-viso e la sua elegantissima consorte Marisa Notaro, otorinolaringoiatra al Perrino di Brindisi e la figlia Isabella, l’immobiliarista Enzo Visentin con la compagna Stefania Rengo, amica d’infanzia di Monica, i giornalisti Angela Anglani, Vincenzo Sparviero e Amerigo De Peppo, il direttore di tg Norba Enzo Magistá, la direttrice del museo di Brindisi Anna Cinti in fucsia Blumarine, il professore Giuseppe D’Agosto una delle eccellenze della medicina italiana con la moglie Monika, Donatella Fedele, seduta alla destra della festeggiata che aveva alla sinistra l’immancabile Michele Conte.

L’avvocato pugliese che è anche presidente del Museo di Ostuni era accompagnato dai genitori, il padre Franco e la mamma Donna Clarita.

Presente anche la conduttrice Mary de Gennaro, che riparte il 6 con mattino Norba. Mary, volto di punta di Telenorba – stupenda in abito cipria corto – è amica intima di Monica

Tra gli invitati anche l’avvocato Stefano Palumbo, alto dirigente della Cassazione e la moglie architetto Annarita Viesti, una delle più chic in lungo Dolce & Gabbana. La splendida Alessandra Testa Nava e Daniela Vecchio. La serata è stata curata dalla wedding planner Serena Lobbene che già si era occupata in tandem con La Peschiera della festa di compleanno di Monica lo scorso 5 agosto sulla spiaggia di Capitolo a Monopoli.

Mamma Liliam e la figlia Gaia Torlontano completavano la cerchia di affetti sinceri della conduttrice. Auguri Monica !