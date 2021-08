Pía León vince The World’s Best Female Chef Award 2021, sponsorizzato da Nude Glass

Il premio mira a celebrare l’eccellenza ed elevare le chef donna considerando che la maggior parte dei ristoranti riconosciuti a livello mondiale continua a essere guidata da uomini

LONDRA, 4 agosto 2021 /PRNewswire/ — Gli organizzatori di The World’s 50 Best Restaurants rivelano oggi la chef peruviana Pía León come la vincitrice del The World’s Best Female Chef Award 2021, sponsorizzato da Nude Glass. La chef-proprietaria di Kjolle e comproprietaria di Central, entrambi a Lima, in Perù, è riconosciuta per la sua ascesa ai vertici del mondo gastronomico. Mentre il panorama della ristorazione soffre ancora di una diffusa disparità di genere, la cucina di León cerca l’inclusione per tutti coloro che sono più qualificati, indipendentemente dal genere.

The World’s Best Female Chef Award, sponsorizzato da Nude Glass, fa parte del prossimo programma per The World’s 50 Best Restaurants 2021, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, con la principale cerimonia di premiazione che si terrà ad Anversa, nelle Fiandre, il 5 Ottobre, quando León riceverà il suo premio.

León è stata precedentemente nominata Latin America’s Best Female Chef in 2018. Kjolle, la prima impresa da solista di León, ha ricevuto il premio Highest New Entry nella lista dei Latin America’s 50 Best Restaurants 2019 (n. 21). È stata anche capo chef del Central quando la pionieristica destinazione peruviana è stata nominata il The Best Restaurant in Latin America tre volte dal 2015 al 2017.

León e il marito Virgilio Martínez hanno aperto insieme Mil, un ristorante a 3.500 m sul livello del mare a Cusco, in Perù, che è anche un centro di ricerca, sviluppo e interpretazione che comprende il progetto Mater Iniciativa, che si impegna a conoscere meglio i prodotti peruviani e il suo luogo di origine. Il loro lavoro è stato determinante per educare il mondo sulla straordinaria biodiversità del loro paese d’origine.

William Drew, Direttore di Content per The World’s 50 Best Restaurants, dichiara: “È un onore nominare Pía León The World’s Best Female Chef 2021. La sua dedizione verso l’inclusività nella sua cucina e la passione per l’utilizzo degli ingredienti autoctoni del suo paese sono diventati un punto di riferimento per gli altri.”

León dichiara: “La cosa più positiva che è emersa da momenti così eccezionali è che ho potuto continuare a lavorare con una squadra di persone che sono esseri umani di prima classe. Per loro, come per me, questo premio sarà uno straordinario segnale che siamo sulla strada giusta per il futuro.”

