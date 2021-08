Parcheggio Fiumicino: dove lasciare l’auto quando si parte da Roma

Image source: parkos.it

L’Aeroporto di Roma Fiumicino è caratterizzato da una grandissima affluenza, con i passeggeri che tutti i giorni si apprestano a salire sui voli diretti in tutto il mondo.

Proprio la grande quantità di persone rende indispensabile una prenotazione tempestiva, soprattutto quando si sceglie di raggiungere l’aeroporto con la propria auto.

Trovare un adeguato parcheggio Fiumicino può richiedere più tempo del previsto, necessario per confrontare le offerte e per stabilire quale compagnia è la migliore in assoluto.

Il servizio Parkos è nato esattamente con lo scopo di aiutare chi si trova in questa situazione, permettendogli di confrontare rapidamente tutti i parcheggi di Fiumicino.

Il sistema di prenotazione di Parkos è disponibile nella maggior parte degli aeroporti d’Italia e, per fortuna, interessa anche Roma.

Il suo funzionamento semplice ed intuitivo ha permesso a più di 500 mila persone di prenotare il proprio posto auto senza riscontrare alcun problema, risparmiando tempo e denaro.

Le offerte di Parkos sono spesso anche economicamente vantaggiose, dato che i parcheggi vengono scelti con criterio e con cognizione di causa.

I membri dello staff si occupano di analizzare e testare personalmente le prestazioni dei singoli parcheggi, assicurandosi che siano degni di entrare a far parte della famiglia.

Come funziona Parkos

Per poter utilizzare Parkos e prenotare il vostro parcheggio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino dovrete collegarvi alla Homepage del sito.

In alto a destra individuerete subito la sezione ricerca, dove andrà inserito il nome dell’aeroporto che vi interessa. Verrete così reindirizzati alla pagina dell’aeroporto, con il calendario per le date disponibili e i vari parcheggi.

Per ognuno di essi viene riportato il costo medio settimanale, la distanza specifica dall’aeroporto ed i servizi aggiuntivi (di solito navetta gratuita e car valet). Inoltre, è possibile leggere le recensioni degli utenti che hanno sperimentato il parcheggio prima di voi, così da ottenere un parere onesto e sicuramente sincero.

Dopo aver individuato il parcheggio prescelto non dovrete fare altro che controllare la disponibilità di posti e poi prenotare. Potete pagare sia online attraverso Parkos, oppure direttamente al vostro arrivo in aeroporto.

La scelta è legata alle vostre specifiche disponibilità e alle direttive date dal proprietario.

In caso doveste decidere di cancellare o modificare la prenotazione, potete farlo senza costi aggiuntivi fintanto che avvisate l’interessato entro 24 ore dalla data stabilita.

Parkos si impegna a restituirvi tutto quello che avete versato in fase di prenotazione, basta che vengano rispettate le ventiquattro ore.

Conclusioni

Se avete ancora dei dubbi sul perché utilizzare Parkos per trovare il vostro parcheggio ideale, potreste schiarirvi le idee leggendo i commenti e le recensioni degli utenti.

Sul sito viene data grande importanza al pensiero dei clienti, proprio perché l’obbiettivo è quello di creare una Community forte e unica, che sappia dare il meglio di sé.

Nessun inganno e nessuna finzione, i parcheggi di Parkos sono semplicemente affiliati al servizio, ma definiscono le offerte secondo la propria politica e le proprie necessità.