Paralimpiadi Tokyo, azzurre d’argento nel fioretto donne

La spedizione italiana ai giochi Paralimpici di Tokyo continua a regalare emozioni agli italiani. Pioggia di medaglie oggi anche grazie ai successi degli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato che hanno conquistato 2 argenti e 1 bronzo nelle discipline della scherma e del nuoto.

Medaglia d’argento per il fioretto a squadre Femminile composto dalle atlete Beatrice Vio, Ionela Andreea Mogos e Loredana Trigilia e per Giulia Ghiretti nei 100m stile rana con il tempo di 1’50”36. Quarto podio olimpico e medaglia di bronzo per Carlotta Gilli nei 50m stile libero con il tempo di 27”07.

Fino ad oggi sono 15 le medaglie conquistate dal gruppo sportivo della Polizia di Stato: 5 d’oro, 5 d’argento e 5 di bronzo sul totale delle 27 nel medagliere italiano.