Paralimpiadi Tokyo, altre quattro medaglie per l’Italia

Medaglia d’oro per Simone Barlaam nella gara di nuoto dei 50 stile libero S9 alle Paralimpiadi di Tokyo. L’italiano, con il tempo di 24”71, ha preceduto Denis Tarasov (RPC), che ha finito in 24″99, e lo statunitense Jamal Hill (25″19). Oro anche per Arjola Trimi, arrivata al primo posto nella gara dei 50 dorso S3, con il tempo di 51″34. Trimi ha preceduto la britannica Ellie Challis (55″11) mentre il bronzo è andato alla russa Iuliia Shishova (57″03).



Medaglia d’argento, invece, per Giulia Terzi nei 400 metri stile libero femminile S7 di nuoto. Terzi, con il tempo di 5′ 06″32, è stata preceduta dalla statunitense McKenzie Coan (5′ 05″84). Terzo posto e medaglia di bronzo per l’altra statunitense Julia Gaffney (5’11″89). Ed è medaglia di bronzo per Carlotta Gilli nella gara dei 50 stile libero S13. L’ azzurra, del gruppo sportivo della Polizia di Stato, Fiamme Oro, ha conquistato il terzo posto in 27″07. Medaglia d’oro per la brasiliana Maria Carolina Gomes Santiago (26″82) e argento per la russa Anna Krivshina (27″06).