Panther Kallista: auto storica da collezione

Dal 1988 al 1992, anche sul mercato italiano è stata commercializzata la Panther Kallista, la roadster dallo stile retrò che fu introdotta nel 1982 in sostituzione della Lima, di cui rappresentava l’evoluzione.

La Panther Kallista misurava 385 cm in lunghezza, 172 cm in larghezza e 130 cm in altezza, mentre il generoso passo ammontava a 255 cm e la massa a circa 1.000 kg. Era disponibile esclusivamente con il motore 1.6 a benzina di origine Ford da 82 CV di potenza e 125 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio manuale a cinque marce, consentiva di raggiungere la velocità massima di 152 km/h.

Successivamente, la Panther Kallista fu prodotta da Ssangyong che, nel frattempo, aveva rilevato il piccolo costruttore britannico della vettura. L’auto fu assemblata presso l’impianto sudcoreano di Pyeongtaek per il mercato interno, dov’era proposta con il propulsore a benzina 2.0 da 119 CV di potenza e 171 km/h di velocità massima, affiancato dall’unità 2.9 V6 da 145 CV di potenza che consentiva di raggiungere la velocità massima di 208 km/h e accelerare da 0 a 100 in 8,4 secondi, entrambi forniti da Ford. Tuttavia, la Ssangyong Kallista fu prodotta in sole 78 unità. In Italia, invece, gli esemplari circolanti della precedente Panther Kallista ammontano a 104 esemplari.