Opel punta sull’elettrico: successo immediato per le nuove vetture a zero emissioni

Milano, 02 Agosto 2021. Opel ha adottato la giusta strategia ed oggi possiamo iniziare a notarne appieno i frutti. La casa automobilistica del fulmine infatti aveva deciso già da qualche anno di puntare tutto sulla mobilità sostenibile, realizzando un’alternativa elettrica per ogni modello storico. Un piano strategico che poteva apparire avventato ed ambizioso, ma che oggi si sta dimostrando vincente. L’auto elettrica di Opel infatti convince e supera tutti i test, in ogni sua versione: dalla citycar più famosa del marchio, la Corsa-e alla Grandland X-Hybrid, il SUV plug-in che ha già conquistato gli appassionati della guida off road.

Corsa-e: l’elettrica più venduta di casa Opel



Sicuramente tra i maggiori successi nel campo della mobilità sostenibile di Opel troviamo la Corsa-e: una city car storica che in questa nuovissima versione elettrica lascia letteralmente senza parole. Parliamo di un’auto che cattura l’attenzione sin dal design: moderno, leggero ed accattivante, proiettato verso il futuro senza però andare oltre i canoni di un modello che ha fatto la storia e che mantiene una certa coerenza. Di chicche nella nuova Opel Corsa-e ne possiamo trovare davvero moltissime: dalle telecamere ai sensori agli innovativi fari IntelliLux LED Matrix. Sono però le prestazioni a rendere la nuova Corsa-e un vero ed ambito gioiellino di ultima generazione e ad averle fatto vincere il “Volante d’Oro 2020”. Alla guida infatti la citycar interamente elettrica si dimostra alquanto piacevole e grintosa: accelera da 0 a 50 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. Il suo motore elettrico eroga ben 100 kW e 260 Nm di coppia massima dalla partenza e le modalità di guida sono 3, per tutti i gusti: normale, eco e sport per chi preferisce uno stile più dinamico e scattante. La nuova Corsa-e non delude dunque le aspettative e si conferma il vero gioiellino in versione elettrica del marchio.

Grandland X Hybrid 4 Plug-in: il SUV ibrido di casa Opel



Per gli amanti dei SUV, il Grandland X Hybrid è sicuramente un altro modello che merita di essere preso in considerazione perché anche in questo caso Opel ha compiuto il capolavoro. Il design sportivo e al tempo stesso elegante non passa di certo inosservato, anche se è soprattutto sul versante delle prestazioni che questo nuovo SUV ibrido plug-in di casa Opel sorprende e supera le aspettative. Il Grandland X Hybrid vanta infatti una potenza di sistema di 221 kW, 300 cv e una coppia massima di 300 Newton metro. Non solo: la trazione integrale elettrica si dimostra alquanto efficiente e l’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi piace a molti automobilisti.

Naturalmente non mancano nemmeno in questo modello delle chicche di ultima generazione, optional all’avanguardia e tutte le comodità per guidatore e passeggeri. Il Grandland X Hybrid 4 plug-in è sicuramente un modello destinato a conoscere un successo strepitoso e infatti le vendite stanno già andando molto bene. Un SUV di casa Opel che si pone come alternativa al 100% elettrico della Mokka-e e che a quanto pare non delude le aspettative.

