Obama taglia invitati a festa compleanno, “c’è variante Delta”

Dopo le polemiche sui giornali per le centinaia di invitati, tra le quali moltissime celebrity, Barack Obama ha deciso di cambiare e ridurre drasticamente il programma del party con cui sabato festeggerà a Martha’s Vineyard i suoi 60 anni, proprio mentre gli Stati Uniti stanno affrontando una nuova ondata di Covid.

“A causa della nuova diffusione della variante Delta nell’ultima settimana, il presidente e la signora Obama hanno deciso di ridurre il modo significativo l’evento comprendendo solo familiari e amici intimi”, ha annunciato la portavoce, Hannah Hankins, sottolineando come la festa all’aperto era stata “organizzata mesi fa, nel rispetto con le linee guida e le misure in vigore”.

La portavoce ha aggiunto che Obama “ringrazia gli altri che manderanno i loro auguri da lontano e non vede l’ora di poter incontrarli presto”. La decisione arriva dopo che nei giorni scorsi la stampa locale e nazionale aveva messo in dubbio la sicurezza di un ricevimento a cui erano state invitate centinaia di persone, tra ex membri dell’amministrazione, finanziatori dem, tra i quali celebrità come George Clooney, Steven Spielberg e Oprah Winfrey.

Dallo staff di Obama, si era assicurato che tutti i partecipanti si sarebbero sottoposti al tampone, ma il governatore del Massachussets, il repubblicano Charlie Baker, aveva detto che la festa non era “una buona idea” che non avrebbe partecipato se fosse stato invitato. E anche Joe Biden, che sicuramente l’invito l’aveva ricevuto, aveva fatto diplomaticamente sapere tramite un portavoce che non avrebbe potuto partecipare alla festa del suo ex boss per precedenti impegni.