Nuova Toyota Aygo: in arrivo la terza generazione

L’anno prossimo debutterà la nuova Toyota Aygo, ovvero la terza generazione della piccola del costruttore giapponese che abbandonerà le forme da citycar per adottare la carrozzeria da SUV. Infatti, rappresenterà la versione di serie della Aygo X Prologue, svelata recentemente come concept car dalla Casa di Nagoya.

La nuova generazione della Toyota Aygo condividerà la piattaforma modulare TNGA-B con l’utilitaria Yaris, mentre la produzione sarà affidata nuovamente all’impianto ceco di Kolin. Inoltre, non è escluso che possa essere commercializzata come Aygo Cross. In arrivo sul mercato europeo nel corso del 2022, sarà proposta al prezzo base di circa 12.000 euro e, inizialmente, con il motore a benzina 1.0 VVT-i aspirato a tre cilindri da 72 CV di potenza, anche nella configurazione Mild Hybrid. Successivamente, la gamma dovrebbe essere ampliata all’unità 1.5 Hybrid da 116 CV.

A differenza delle due precedenti generazioni, la nuova Toyota Aygo non sarà più affiancata dalle gemelle Citroen C1 e Peugeot 108. Il gruppo Stellantis, infatti, potrebbe dar vita indipendentemente alle SUV di piccole dimensioni Citroen C1 Aircross e Peugeot 1008. Inoltre, sarebbero allo studio anche le citycar Citroen e-C1 e Peugeot e-108 come gemelle della nuova Fiat 500e a propulsione elettrica.