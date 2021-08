Nuova Chevrolet Corvette: non solo nella configurazione Stingray C8

La gamma della nuova Chevrolet Corvette Stingray, nota anche come modello C8, non resterà limitata alla sola versione standard con il motore centrale 6.2 V8 aspirato a benzina da 495 CV di potenza. Infatti, sarebbero allo studio varie derivazioni sul tema.

Il prossimo 26 ottobre, ad esempio, sarà presentata ufficialmente la nuova Chevrolet Corvette Z06, equipaggiata con il propulsore a benzina 5.5 V8 aspirato da 625 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima. Inoltre, entro fine anno sarà svelata anche l’interpretazione in chiave tuning dello specialista Callaway, da sempre partner del costruttore statunitense.

Tuttavia, la principale novità della Chevrolet Corvette Stingray modello C8 debutterà nel corso del 2023, ovvero la versione a propulsione ibrida Full Hybrid da 650 CV di potenza complessiva e dotata della trazione integrale. Nota momentaneamente come Corvette E-Ray, consentirà di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,0 secondi. Inoltre, non è escluso che possa essere proposta nella speciale declinazione 70th Anniversary. L’anno prossimo, invece, dovrebbe essere introdotta la nuova Corvette ZR1 sovralimentata da almeno 800 CV di potenza.