No green pass, nuove proteste: 5mila in corteo a Milano

Anche a Milano come nel resto d’Italia sono tornati a manifestare i ‘no green pass’. Il corteo è iniziato nel tardo pomeriggio: da piazza Fontana i manifestanti si sono diretti in Duomo per poi spostarsi verso Porta Venezia e quindi piazzale Loreto. Sarebbero circa 5mila le persone che hanno sfilato contro la certificazione verde. Disagi principalmente sul fronte della circolazione, con alcuni mezzi pubblici in superficie che hanno dovuto deviare il loro percorso.