Nell’anniversario della storica enciclica sulla “ecologia umana”, le parole di Papa Francesco portano alla creazione della St. Francis Day Foundation

Un importante imprenditore e filantropo statunitense guiderà attività internazionali volte ad affrontare le urgenti problematiche umane e sociali con oltre $ 50 milioni di donazioni iniziali già impegnate.

NEW YORK, 18 agosto 2021 /PRNewswire/ — Nella ricorrenza del sesto anniversario della storica enciclica di Papa Francesco, Laudato si’, e rispondendo al desiderio espresso dal Pontefice stesso che le parole della sua enciclica si traducessero in azioni concrete, in una riunione tenutasi a Roma lo scorso 26 maggio 2021 è stata costituita la St. Francis Day Foundation.

Ispirata all’enciclica e alle parole ed esempio di San Francesco d’Assisi, la Fondazione, un ente non a fini di lucro, è stata formata per servire l’umanità nelle sue problematiche di “ecologia umana”, con vaste implicazioni sulla società civile. Papa Francesco, che ha più volte ricordato la necessità di creare rispetto per la natura e per i disagiati attraverso iniziative pedagogiche, culturali, civiche e sociali, appoggia queste attività in tutto il mondo in molte comunicazioni e ora ha affidato alla Fondazione la sua missione.

Creata a seguito di una riunione organizzativa tenutasi a Roma e guidata dal Papa, la Fondazione sarà presieduta dall’imprenditore americano Steve Menzies, fondatore e presidente di Applied Underwriters, grande filantropo e da tempo sostenitore dell’assistenza agli infortunati sul lavoro e della diplomazia nella società civile.

La St. Francis Day Foundation ha già ricevuto l’impegno di donazioni per oltre 50 milioni di dollari da fonti aziendali e filantropiche e da generosi benefattori individuali pronti a sostenere l’indirizzo auspicato dall’enciclica per una soluzione ai problemi più urgenti nel mondo.

La Fondazione avrà la sua sede operativa a New York ed uffici nei Paesi di ogni continente che serviranno da base per le attività della Fondazione. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, attualmente in formazione, verrà annunciato entro fine anno. Ne faranno parte personalità del mondo accademico, diplomatico, commerciale, artistico e del servizio pubblico che hanno espresso grande rispetto per questa iniziativa e per il suo programma di lavoro.

Il 4 ottobre, festa di San Francesco, la Fondazione lancia importanti iniziative internazionali con interventi creativi al servizio dell’ecologia umana. Vi saranno programmi, tavole rotonde e una conferenza per illustrare a grandi linee il programma della Fondazione diretto a incidere sulla società civile seguendo l’ispirazione dell’enciclica e l’esempio sempre vivo di San Francesco d’ Assisi.

Fra le prime attività già in corso vi è la fornitura di vaccini e di attrezzature mediche a rifugiati e la creazione di corsi e di studi che offrano prospettive tecnologiche diverse ai giovani e di chi è a rischio di diventare computer-dipendente.

La missione della Fondazione è stata articolata in tre mandati che rispecchiano i desideri di Papa Francesco:

Il primo mandato si riferisce alla difesa auspicata nell’enciclica del rispetto e della cura per il mondo naturale, in sintonia con le parole e le opere di San Francesco d’Assisi. Con i suoi programmi, la Fondazione porterà l’attenzione su una corretta vigilanza dell’ambiente attraverso un commercio responsabile e una valutazione di come le attività economiche impattino l’ambiente.

Il secondo mandato si riferisce all’urgente necessità di affrontare i problemi dell’ecologia umana, così come delineati nell’enciclica, allineando la tecnologia ai fondamentali valori spirituali ed etici e collocando gli strumenti dinamici della tecnologia nella loro giusta prospettiva umana, per un uso ottimale degli stessi.

Il terzo mandato si rifà agli elementi introdotti inizialmente nella Laudato si’ e ampliati nell’ultima enciclica Fratelli Tutti, cioè il dovere di coltivare la sensibilità e le passioni umane per trovare la vera fratellanza e raggiungere la tanto desiderata pace nel mondo, a prescindere dalla diversità di fedi o di formule politiche. L’enciclica chiede “una politica migliore” basata su rinnovati principi di fratellanza e di reciproco rispetto.

La St. Francis Day Foundation ha iniziato a collaborare con altre fondazioni, con istituti di istruzione superiore e con servizi sociali ed enti filantropici in tutto il mondo. La Steve Menzies Global Foundation fornirà i fondi iniziali per la St. Francis, inclusi i costi della sede operativa e del personale negli Stati Uniti.

Il Dott. Menzies ha osservato: “Siamo commossi dalle tante promesse di sostegno che da maggio riceviamo da tante parti, ma non ne siamo sorpresi in un certo senso. Questa iniziativa nasce dalle parole e dalle opere di uno dei massimi esponenti storici della pace e del rispetto per la natura, Francesco d’Assisi. Queste realtà sono state trasmesse nel 21° secolo da un santo, profondo uomo di grande lungimiranza, che cerca di affrontare le questioni sociali del giorno in un contesto significativo. Come molti dei suoi predecessori, da Leone XIII e la sua cura per la dignità del lavoratore (una causa che mi sta a cuore come leader d’azienda e di società assicurative della salute dei lavoratori) a Giovanni Paolo II e la sua feroce opposizione al conflitto e alla sottomissione di tanti popoli da parte di regimi dittatoriali, oggi Papa Francesco si muove per influenzare gli intellettuali del mondo e guidare i suoi cittadini con un messaggio di fraternità, profondo rispetto per il nostro mondo e fratellanza. La St. Francis Day Foundation, in collaborazione con la Steve Menzies Global Foundation e molte altre fonti di supporto, porteranno questa luce e questo messaggio al mondo”.

