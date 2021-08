Monica Setta: “Sono devota a Padre Pio”

Monica Setta, sul settimanale Dipiù, parla del suo rapporto con la fede. All’interno della rubrica Io e Dio, la conduttrice di Uno Mattina in Famiglia ha raccontato come e perchè.

Ripercorrendo un momento particolare della sua vita dove ha dovuto sottoporsi d’urgenza a un intervento chirurgico.

Circostanza, questa, che ha portato la Setta a riavvicinarsi alla fede. Un distacco momentaneo dovuto a un periodo particolare: dal divorzio, ai problemi di lavoro, passando alla scomparsa dell’amato papà.

Monica ha compiuto il suo primo step di riavvicinamento alla fede Grazie a don Giovanni, parroco della chiesa romana di piazza Euclide, incontrato mentre accompagnava sua figlia al catechismo. Passo poi che è stato anche agevolato dal suo padre spirituale, don Piero Suma che all’epoca era parroco a Locorotondo.

Monica Setta ha ammesso di essere molto devota a Padre Pio.

“Il nonno del mio ex marito era il suo medico personale, forse è per questo che ho sempre avuto un legame particolare con Padre Pio, o perchè la sua santità è unica e immensa, o semplicemente perchè ha vissuto in Puglia come me”.