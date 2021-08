Messi a Parigi, saluto ai tifosi e t-shirt col motto del Psg

Lionel Messi è arrivato a Parigi. Il campione argentino, in procinto di firmare con il Paris Saint Germain dopo l’addio al Barcellona, è atterrato con un volo privato poco dopo le 15.40 nello scalo di Le Bourget. Atteso da una folla festante di tifosi, la ‘Pulce’ si è affacciata a una finestra con una t-shirt bianca con la scritta ‘Ici c’est Paris’, il motto del club, per poi lasciare lo scalo aeroportuale da una uscita secondaria alla volta di Parigi. Ora Messi si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto biennale, con opzione per la terza stagione. Il sei volte Pallone d’Oro dovrebbe guadagnare 35-40 milioni a stagione. La presentazione al Parco dei Principi dovrebbe avere luogo già domani: alle 11, infatti, il Psg ha annunciato una conferenza stampa.

Intanto, dal profilo Twitter ufficiale del Psg arrivano i primi ‘indizi’ ufficiali. Il club ha infatti postato un video che mostra, tra le altre cose, un aereo in arrivo, una mano che firma un contratto e sei palloni d’oro con la Torre Eiffel sullo sfondo.

👀 pic.twitter.com/y5IbqL69Z4

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021