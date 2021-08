Mercedes-Benz GLC: in arrivo la nuova generazione

Nel corso del prossimo anno è atteso il debutto della nuova Mercedes-Benz GLC, ovvero la seconda generazione per la SUV di medie dimensioni prodotta dalla Casa della Stella, nota anche come modello X254. Esteticamente, sarà riconoscibile per lo stile in linea con la GLA e la Classe C.

Tutte le configurazioni della nuova Mercedes-Benz GLC saranno dotate del cambio automatico 9G-Tronic a nove rapporti, nonché della trazione integrale 4Matic. Inoltre, la gamma comprenderà anche la confermata GLC Coupé. Inizialmente, sarà disponibile nelle versioni a benzina GLC200 da 204 CV e GLC300 da 258 CV di potenza, affiancate dalle declinazioni diesel GLC200d da 163 CV, GLC220d da 200 CV e GLC300d da 265 CV di potenza, tra l’altro tutte equipaggiate con la tecnologia EQ Boost a propulsione ibrida Mild Hybrid da 48V.

Nel 2023, invece, è in programma l’introduzione della configurazione Plug-In Hybrid della nuova Mercedes-Benz GLC, con il motore elettrico EQ Power da 129 CV di potenza e il pacco delle batterie da 23,8 kWh che garantirà fino a 100 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica. La relativa gamma comprenderà le versioni GLC300e da 333 CV, GLC300de da 329 CV e GLC400e da 387 CV di potenza complessiva. Infine, la propulsione ibrida Plug-In sarà adottata anche dalle declinazione sportiva firmata Mercedes-AMG, con il propulsore elettrico E-Performance da 204 CV di potenza e l’unità a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri.