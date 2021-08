Meghan Markle compie 40 anni, cosa ha chiesto per il suo compleanno

Meghan Markle compie 40 anni e lancia, dal sito della Archewell Foundation un’iniziativa per aiutare le donne a rientrare nel mondo del lavoro. “Negli ultimi due anni, in gran parte a causa della pandemia di Covid, decine di milioni di donne nel mondo hanno perso il lavoro, due milioni solo negli Stati Uniti”, afferma la moglie del principe Harry spiegando che come regalo dei suoi 40 anni ha chiesto a “40 amici, attivisti, atleti, artisti e leader globali” di aiutarla per questa iniziativa.

A loro ha chiesto di regalare “40 minuti del loro tempo per guidare ed aiutare una donna a riconquistare la fiducia per ricostruire la propria forza economica” e rientrare nel mondo del lavoro”. L’iniziativa si chiama 40×40 e Meghan chiede a tutti di partecipare: “pensate se tutti noi dedichiamo 40 minuti al servizio per gli altri, possiamo creare un effetto a catena”, conclude.