Mauro Casciari torna a Rds. Dopo la precedente esperienza dal 2002 al 2003, Casciari fa il suo ritorno dopo l’esperienza a Rai Radio2.

Dal lunedì al venerdì dalle 05:00 alle 07:00 sarà in onda su RDS e vedere sul 265 del DDT in coppia con Francesca Manzini per l’alba dei pazzi viventi.

Un programma che, secondo quanto ha dichiarato a Umbria Domani, avrà “grande interazione con gli ascoltatori che ci potranno inviare messaggi e con cui faremo dei quiz”.