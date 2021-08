Matteo Bassetti “scortato da polizia da casa in ospedale”

Dopo l’aggressione denunciata ieri, Matteo Bassetti scortato dalla polizia da casa fino all’ospedale. “In questo momento quando esco di casa e vado in ospedale la Polizia mi accompagna e così al ritorno. Ma non è importante quello che stanno facendo le forze dell’ordine, che è encomiabile, ma quello che dovrebbe fare la magistratura ovvero mettere insieme tutte le denunce e lavorare con l’unico scopo di perseguire queste persone come associazione a delinquere o movimenti di eversione. Quindi non più perseguirli come offesa alla persona ma per quello che fanno contro l’ordine pubblico. Credo che su questo sia importante, occorre intervenire perché queste violenze sono allo stesso livello degli atti terroristici”, sottolinea all’Adnkronos Salute il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che ieri ha denunciato di essere stato inseguito e minacciato da un no-vax.