Maneskin con Iggy Pop su Instagram: in arrivo collaborazione?

Iggy Pop e i Maneskin insieme. Per ora su Instagram. Ma la cosa fa presagire che sia in arrivo una collaborazione. La band romana, che sta conoscendo un successo internazionale crescente dalla vittoria dell’Eurovision Song Contest, ha pubblicato un video che sembra ritrarre la fine di una videoconferenza con il cantante, attore e produttore discografico statunitense. “Ok ciao eh!”, li saluta Iggy Pop in italiano prima di alzarsi. Loro ringraziano e postano il video con la scritta inequivocabile: “Keep an eye on this. Soon @iggypopofficial”. Ovvero: “Tieni d’occhio questo. Presto Iggy Pop”. Tra i commenti poi, oltre a quelli esaltati dei fan, ci sono anche i componenti della band. Come la bassista Victoria De Angelis che definisce Iggy Pop “punk daddy”, il papà punk. Che probabilmente ha in animo di seguire da vicino i prossimi passi dei giovani romani.