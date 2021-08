Madonna, Draghi, Setta: Ostuni, è estate da boom

È un appuntamento imperdibile quello di stasera alle 20.30 al Chiostro San Francesco . Monica Setta presenta il suo ultimo libro Il Presidente la nuova Italia di Draghi (Piemme edizioni) e ne discute con Stefano Palumbo e Amerigo de peppo storica firma della Gazzetta del Mezzogiorno. Ma in queste ore per Ostuni è boom di presenze. Madonna ha organizzato una coda del suo compleanno proprio nella Città Bianca che è presa d’assalto da una serie infinita di turisti vip. Dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli a Raoul Bova con la moglie Rocio Munoz, Katia Follesa, Raz Degan, Gianluca Paparesta e Mikaela Calcagno, Claudio Santamaria e Francesca Barra (che dormono però a Monopoli e hanno fatto tappa anche a Cisternino). Tanti gli arrivi. Si parla di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che sarebbe stata già immortalata per le vie del centro con la famiglia.