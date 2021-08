Lupi: “Ricostruire il partito moderato con il contributo determinante dei cattolici”

”Non credo ci sia spazio per un partito dei cattolici”, perché ora sarebbe ”antistorico”. C’è, invece, ”sicuramente spazio, anzi è urgente ricostruire e rilanciare un partito moderato”, che ”veda l’incontro tra diverse culture su pilastri fondamentali, quali la libertà della persona, la sussidiarietà, l’educazione e la famiglia”. Lo dice l’ex ministro Maurizio Lupi, presidente di ‘Noi per l’Italia’, commentando l’editoriale di Marco Follini, pubblicato oggi sul sito dell’Adnkronos, sul declino del primato politico dei cattolici.

Secondo Lupi l’apporto dei cattolici è fondamentare per realizzare un nuovo soggetto politico di stampo moderato. ”In questo compito -assicura all’Adnkronos- il contributo dei cattolici è determinante”. Non solo: ”Occorrono tanti giovani che tornino ad impegnarsi in politica”.