Linea Verde Tour: la puntata del 7 agosto

Terra ricca di storia e di bellezze, la Basilicata è la protagonista dell’appuntamento con Linea Verde Tour, in onda in replica sabato 7 agosto alle 11.55 su Rai1.

Le anticipazioni della puntata

Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone esploreranno una zona che è un vero e proprio scrigno di biodiversità, a cominciare dalla Riserva regionale dei Calanchi di Montalbano Jonico.

In quest’area di grande interesse geologico, dove circa due milioni di anni fa c’era il mare, si è sviluppato un paesaggio unico, fatto di incisioni sulla roccia, valli e concrezioni dalle forme singolari.

Qui sono tuttora leggibili, sul territorio, i segni di antiche mulattiere, ancora utilizzate dai pastori transumanti e dai contadini.

Scendendo verso Policoro, il mare non è più soltanto un ricordo di ere passate, ma al contrario una realtà viva, da preservare e valorizzare: in collaborazione con il WWF i conduttori di “Linea verde Tour” parteciperanno alla liberazione in mare di una “tartaruga verde”. Esploreranno inoltre la Riserva naturale del Bosco Pantano.

Largo infine al divertimento e all’enogastronomia, con l’ampia offerta di sport, acquatici e non, della Costa Jonica e con l’archeologia del gusto, alla ricerca degli antichi sapori della cucina lucana.