Linea Blu: la puntata del 7 agosto

Torna un nuovo appuntamento con Linea Blu, sabato 7 agosto alle 14 su Rai1.

Questa settimana, Donatella Bianchi e la sua squadra proseguiranno il viaggio alla scoperta delle meraviglie del Mediterraneo.

Le anticipazioni della puntata

Si è detto più volte come il Mare Nostrum sia culla di civiltà e bellezza. Nell’antichità l’espressione più alta di “bellezza” furono sicuramente le 7 meraviglie dell’Umanità.

Tra queste ce n’erano due particolarmente care agli uomini del mare: il Colosso di Rodi e soprattutto il faro di Alessandria, che oltre alla sontuosità architettonica ebbero anche una preziosissima funzione pratica di guida alla navigazione.

E in questa puntata Linea Blu nel suo viaggio vuole partire proprio dai fari, le sentinelle del mare, i guardiani dell’infinito. In questi anni Donatella Bianchi ne ha visitati tanti di fari e ognuno ha un suo fascino da scoprire.

Alcuni si mantengono quasi intatti nella loro storia e funzione, altri hanno un po’ cambiato pelle non più solo guida per i naviganti, ma osservatori e sedi di importanti ricerche per la salvaguardia del nostro pianeta oppure luoghi dove regalarsi una vacanza insolita.

Tanti fari che per secoli hanno indicato la rotta verso il porto sicuro oggi dunque vivono di nuova vita, con una veste diversa e nuove funzioni.

Un processo di recupero e valorizzazione, che mira a salvaguardare e difendere il nostro patrimonio come è successo anche per la Certosa di Venezia.

Linea Blu ne racconterà le particolarità. E come sempre ad accompagnare Donatella Bianchi ci sarà Fabio Gallo pronto a mostrare gli angoli più suggestivi del nostro Paese.