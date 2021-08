Le novità di Canale 5 della stagione 2021-2022

Manca ormai poco al debutto della stagione 2021-2022 di Mediaset, tra novità e riconferme.

Tra le imminenti novità di Canale 5 ci sarà Star in the star, al via il prossimo 16 settembre con la conduzione di Ilary Blasi.

In gara ci saranno dieci personaggi famosi che dovranno esibirsi con il canto, imitando artisti italiani ed internazionali, con tanto di look simile a quello dell’artista interpretato.

Sul web si parla di una “sorta di fotocopia” di Tale e quale show e de Il Cantante mascherato di Milly Carlucci. Neanche la conduttrice ha dichiarato di conoscere le identità dei personaggi che si celeranno sotto una maschera. Alla fine di ogni puntata uno dei concorrenti abbandonerà la gara svelando così la propria identità. Staremo a vedere…

Il 19 settembre debutta Scherzi a parte, condotto da Enrico Papi che ritorna a Mediaset dopo alcuni anni a Tv8.

Sempre su Canale 5, il sabato sera sarà caratterizzato da Tu si que vales, con la nuova stagione che parte il 18 settembre. Programma che dovrà fronteggiare la concorrenza della puntata speciale de I Soliti Ignoti – Il ritorno (Rai1), il programma musicale di Amadeus, Anni 60, 70, 80, ed infine Ballando con le stelle che partirà il 16 ottobre.

Il 31 ottobre, invece, ci sarà la nuova edizione di All together now, con la padrona di casa Michelle Hunziker riconfermata anche per questa nuova stagione.

Sei gli appuntamenti, prevista la semifinale e la finale nel meccanismo di gioco ormai collaudato e con qualche novità.