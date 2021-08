Le novità del pomeriggio di TV8

Da domani, mercoledì 1 settembre, TV8 inaugura la nuova stagione televisiva con un pomeriggio di produzioni originali.

Nuovi volti e nuovi format per 3 ore di programmazione in prima TV assoluta.

Vite da copertina

Si parte alle 17.30 con Vite da Copertina. Elisabetta Canalis torna in tv per raccontare fenomeni di costume o la vita di personaggi famosi in grado, ciascuno nel proprio ambito, di lasciare il segno nel mondo dello spettacolo, del cinema e della cultura.

Tra i temi al centro delle prime puntate, le mete delle vacanze estive dei VIP, le hit estive di successo, le incursioni nel mondo social dei Ferragnez e di Sabrina Salerno. O ancora il focus sugli influencer, i nuovi divi, Nicole Kidman luci&ombre, le star uscite da X Factor e gli attori di Hollywood caduti in disgrazia.

Alessandro Borghese Piatto Ricco

Chef Alessandro Borghese (dalle 19.30) si avvale della collaudata collaborazione di Gennaro Esposito per condurre la gara tra tre concorrenti, cuochi amatoriali provenienti da tutta Italia, uniti da una forte passione per la cucina. In una competizione in cui si può bluffare, è fondamentale tenere sempre i nervi saldi, avendo allo stesso tempo sempre consapevolezza delle proprie capacità.

Guess My Age – Indovina L’Età

Al timone ci sarà Max Giusti. I concorrenti chiamati a difendere il montepremi iniziale di 100 mila euro, nelle prime 8 puntate potranno avvalersi dell’aiuto di un partner celebre per cercare di indovinare l’età di 7 persone ignote.

Si metteranno in gioco Diletta Leotta, Maddalena Corvaglia, Pupo, Mara Maionchi, Alessandro Borghese, Alessio Sakara, Gianmarco Tognazzi, Lodovica Comello.