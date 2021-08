Le canzoni d’amore italiane 2021

Come ogni anno, vi proponiamo le canzoni d’amore italiane: ecco quelle del 2021 (elenco in aggiornamento).

Sanremo, si sa, è sempre il palcoscenico su cui domina questo nobile sentimento. Andiamo a vedere nel dettaglio i brani.

Un milione di cose da dirti di Ermal Meta è una canzone d’amore, una «semplicissima canzone d’amore», dal sound essenziale, pochi accordi per raccontare qualcosa di personale ma capace di risuonare anche a livello universale.

Chiamami per nome di Fedez e Francesca Michielin affronta principalmente le tematiche dell’amore, ma riflette anche le insicurezze del momento attuale, in cui siamo fortunati a vivere il grande privilegio della speranza.

Quando ti sei innamorato di Orietta Berti racconta un grande e importante incontro, quello della vita: sentimenti ed emozioni che possono nascere da ragazzini per diventare poi una vera passione di cui non si può fare a meno e che dura per tutta la vita.

Dieci di Annalisa è la storia di un amore che non vuole finire e si aggrappa alle ultime volte, che poi ultime veramente non sono mai.

Takagi & Ketra raccontano una storia d’amore indelebile, di quelle che ingannano gli anni e superano promesse e incertezze, dove grazie a uno sguardo verso il cielo Venere si unisce a Marte.

“Santa Marinella – racconta Fulminacci – l’ho scritta di getto un paio d’anni fa ispirandomi a un amore che mi è stato raccontato. Forse è proprio per questo che quando la canto o la ascolto mi fa stare così bene, perché le emozioni degli altri sono molto più chiare, molto più facili delle nostre.”

I Coma_Cose hanno portato al Festival di Sanremo 2021 Fiamme negli occhi. “E’ una fotografia della nostra storia, forse della storia di molti.

È una canzone che parla di restare insieme anche di fronte agli ostacoli.

La nostra vita, i nostri sogni, la musica per noi sono un viaggio da percorrere insieme e a volte c’è bisogno di urlarselo in faccia. Crediamo a un percorso di condivisione e crescita reciproca, speriamo che anche altre persone si rivedano in tutto questo”.

Sempre a Sanremo, La rappresentante di lista con Amare. Proprio per questo “Amare” non è (solo) una canzone d’amore.

Amare è un’azione, un verbo all’infinito, perché uno slancio, un movimento che può arrivare lontanissimo, diverso dall’Amore che alle volte sembra fermo, immobile, un pezzo di marmo che si inchioda o cade sopra di te come una convenzione. Ecco questa canzone vuole scacciare via quella paura, vuole rinascere, risollevarsi, reagire al pianto e respirare.

Il 2021 di Michele Bravi inizia con “Mantieni il bacio”.

Un brano incredibilmente intenso in cui si percepisce tutta la necessità del cantante di esprimere l’amore ricevuto, quell’amore che l’ha salvato e ricondotto alla realtà in un momento in cui la quotidianità era diventata scura, difficile da sopportare.

“Il bacio è l’immagine che, più di ogni altra, trasforma il male in pittura d’oro e la cicatrice del trauma in una poesia. Nel bacio si incontrano il luogo della parola e quello del corpo.

Baciarsi nel buio significa trattenersi ancorati al presente, al reale e non perdersi in un fumo di nebbia e dolore ingombrante.”

Un bacio all’improvviso di Rocco Hunt e Ana Mena: è successo per il tormentone dell’estate 2021. E’ la storia di un amore giovane e puro che sa trasformare anche le cose più semplici in tesori inestimabili.

Elenco in aggiornamento

Dal 2016 al 2020