Lazio vince 3-1 in casa Empoli, l’Atalanta sorride con Piccoli

La Lazio vince 3-1 in casa dell’Empoli al debutto in Serie A e regala la prima gioia, dopo uno spavento iniziale, al nuovo tecnico Maurizio Sarri. I padroni di casa vanno infatti in vantaggio dopo appena 4 minuti con Bandinelli, ma la replica dei biancocelesti con Milinkovic-Savic è immediata. Il serbo pareggia i conti dopo due minuti, poi la Lazio prende il largo con i gol di Lazzari al 31′ e Immobile su rigore al 41′. Vince anche l’Atalanta, ma alla Dea serve un gol a fil di sirena di Piccoli per avere la meglio del Torino. La squadra di Gasperini si impone 2-1 in casa dei granata. Muriel sblocca il match al 6′, ma il Toro non molla e al 79′ trova il pareggio con Belotti. All’83’ Gasp si gioca la carta Piccoli, subentrato a Gosens, e il giovane attaccante lo ripaga con il gol-vittoria con un tiro all’angolino che beffa Milinkovic-Savic.