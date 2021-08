LaMario saluta Radio Capital

LaMario, all’anagrafe Mariolina Simone, saluta Radio Capital.

Dopo undici anni termina la sua esperienza nella prestigiosa emittente radiofonica dove si è attestata tra le più autorevoli voci.

Ultime due settimane in diretta per la bravissima LaMario, prima di guardare al futuro.

L’annuncio tramite un post sui social:

Dopo 11 anni di amore passione dedizione e professionalità faccio ciao ciao con la manina al gruppo m2o, capital, deejay che mi ha accolto in famiglia con un sorriso ed un microfono …Ancora due settimane in diretta dalle 12 alle 14 e poi sarà tutta un altra musica …Grazie agli ascoltatori, a quelli che sono diventati amici ed anche a quelli che mi hanno trovata irrimediabilmente antipatica, i si fanno bene al cuore i no ed i vaffanculo sono carburante per il cervello… Per migliorare bisogna cambiare e che sia o meno una tua scelta non importa … Un pezzo della mia anima rimarrà sempre tra gli studi della Cristoforo Colombo e Via Massena, tutto il resto non vede l ora di dedicarsi al futuro…