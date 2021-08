La pizza su Tik Tok? Ecco l’idea del pizzaiolo Giuseppe Villani

Pizzaiolo e Tiktoker, passione e professione. In una settimana, Giuseppe Villani, raggiunge le 20 mila visualizzazioni per ogni video che pubblica.

Ed è così che le sue pizze sbarcano sul social più in tendenza degli ultimi mesi. “Ora ho deciso di mostrare al pubblico quello che so fare sui social. La pizza ha successo anche su tik tok”, racconta Villani che è anche un campione pluripremiato.

I video vengono realizzati nella pizzeria che ha aperto insieme a suo zio Antonio a Brescia: “Sono tutte chicche legate alla pizza dove mostro la realizzazione del prodotto e non solo. Pizze che meritano attenzione”. Ora Villani punta su Tik Tok per arrivare a tutti, giovani e meno giovani. Insomma, per far sognare tutti gli amanti della pizza. E rimarca: “Voglio spronare i ragazzi affinchè anche attraverso i social riescano a trovare la strada giusta, unendo passione e lavoro”.

Capitolo impasto

Capitolo dolente per molti pizzaioli. Negli anni, nonostante i numerosi premi ricevuti, Villani si è specializzato nell’impasto sperimentando nuove formule che svela proprio ai suoi followers, senza segreti. “Leggerezza è la parola chiave, ma serve un impasto digeribile”, racconta Villani. “Tanti clienti, che hanno provato la nostra pizza, sono tornati soddisfatti ed ho iniziato a far lievitare la pasta per moltissime ore. Anche l’impatto gliemico, con una lunga lievitazione, è molto basso”, continua il pizzaiolo pluripremiato. Ad appena 24 anni Villani ha aperto una pizzeria, che si chiama Naplues vicino Brescia. “Voglio essere conosciuto e portare la pizza ovunque, pure al Polo Nord”, racconta. La passione per la pizza gli è stata tramandata da suo padre Pietro. “Siamo tutti pizzaioli da intere generazioni. Ricordo ancora la prima volta che ho esordito al Campionato mondiale della pizza a Parma, avevo solo 16 anni ma allo stesso tempo avevo tanta grinta e tanta voglia di mettermi in gioco con tanti professionisti”, racconta Villani che si è classificato al primo posto durante il torneo Pizza world team – campionato Mondiale 2019.