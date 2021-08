La Pellicola D’oro 2021: i vincitori

Tantissimi ospiti al Teatro Ettore Scola de la Casa del Cinema di Roma per l’XI edizione del Premio de La Pellicola D’oro 2021.

Dopo il successo delle scorse edizioni, la nota manifestazione ritorna in scena per premiare le maestranze e l’artigianato del cinema e delle serie televisive.

La kermesse, condotta con gran classeda Sabina Stilo accompagnata dalle emozionanti esibizioni della cantante italo/brasiliana Pamela D’amico e del suo pianista Luca Proietti, ha visto la partecipazionedi molti volti noti.

Durante la serata, sono stati premiati per la loro attività artistiche Ricky Tognazzi insieme a sua moglie Simona Izzo (non presente in sala), Leo Gullotta e il premio Oscar Gianni Quaranta. Inoltre, il premio come miglior attrice per la fiction è andato a Matilde Gioli che ha incantato il pubblico con un abito bianco. Il premio come miglior attore fiction è andato ad Alessandro Gassman, miglior attore cinema a Elio Germano e miglior attrice cinema ad Alba Rohrwacher.

A premiare le maestranze dopo i saluti dell’amministratore di Zetema Remo Tagliacozzo: Maria Rosaria Omaggio, Giovanni Veronesi, Kaspar Capparroni, Enrico Bufalini (Cinecittà Luce), Paola Vacchina (amministratrice Enaip), Gianni Celata (commissione cultura MIC) Lorenza Fruci (Assessore alla crescita culturale del Comune di Roma), Antonio De Santis (Ass.re al Personale del Comune di Roma), Blasco Giurato, Roberto Girometti, Verdiana Bixio (Publispei) Andrea Paris (Produttore Anica). Inoltre erano presenti, gli attori: Pio Stellaccio, Anna Tangredi, Michele Piccolo e Martina Capaccioli.

PREMIATI CINEMA

PREMI SPECIALI PER L’ATTIVITA’ ARTISTICA

– GIANNI QUARANTA

– LEO GULLOTTA

DIRETTRICE DI PRODUZIONE: PRISCILLA PACETTI per FIGLI

OPERATORE DI MACCHINA: EMILIANO CANEVARI INTOPPA per FIGLI

CAPO ELETTRICISTA: GIORDANO DE BLASIS per VOLEVO NASCONDERMI

CAPO MACCHINISTA: LUIGI ROCCHETTI per L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE

ATTREZZISTA DI SCENA: UGO GIOVANNINI per PERMETTE? ALBERTO SORDI

SARTA DI SCENA: MAURA CASABURI per L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE

TECNICO EFFETTI SPECIALI: FABIO TRAVERSARI per L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE

SARTORIA: RANCATI per TUTTI PER 1, 1 PER TUTTI

CAPO COSTRUTTORE: TIZIANO NARDONI per L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE

STORYBOARD ARTIST: CRISTIANO DONZELLI per L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE

MAESTRO D’ARMI: MARCO STEFANELLI per TUTTI PER 1, 1 PER TUTTI

CREATORI EFFETTI SONORI: MASSIMILIANO PREZIOSO per PADRENOSTRO

ATTORE PROTAGONISTA: ELIO GERMANO per VOLEVO NASCONDERMI

ATTRICE PROTAGONISTA: ALBA ROHRWACHER per LACCI

PREMIAZIONE SERIE TV

PREMIO SPECIALE SERIE TV PER L’ATTIVITA’ ARTISTICA

– SIMONA IZZO & RICKY TOGNAZZI

DIRETTORE DI PRODUZIONE: ENRICO CERABINO per ROMULUS

OPERATORE MACCHINA: LUIGI ANDREI per L’AMICA GENIALE

CAPO ELETTRICISTA: TANCREDI GIOVANNI per L’AMICA GENIALE

CAPO MACCHINISTA: FABIO FUMELLI per ROMULUS

ATTREZZISTA DI SCENA: MICHAEL CERACCHINI per ROMULUS

SARTA DI SCENA: MELISSA ANZELLOTTI per ROMULUS

TECNICO EFFETTI SPECIALI: MAURIZIO CORRIDORI per LUNA NERA

CAPO COSTRUTTORE: TIZIANO NARDONI per ROMULUS

TRUCCO E PARRUCCA: DIEGO PRESTOPINO per LUNA NERA

FONICO DI PRESA DIRETTA: GAETANO CARITO per L’AMICA GENIALE

ATTORE PROTAGONISTA: ALESSANDRO GASSMANN per IO TI CERCHERO’

ATTRICE PROTAGONISTA: MATILDE GIOLI per DOC – NELLE TUE MANI