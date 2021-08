La letteratura del ‘900 in una serie di affascinanti lezioni d’autore

Ci sono materie che a scuola abbiamo studiato praticamente tutti ma che, nel tempo, ci appaiono sfumate, per una serie diversa di motivi. Il tempo, se non cancella i ricordi, li rende sicuramente meno nitidi; inoltre, tantissimi argomenti hanno un approccio diverso se affrontati in adolescenza oppure in età più adulta, quando osserviamo le cose con un interesse diverso, e soprattutto non viviamo la conoscenza come una banale necessità, quasi come una costrizione, semplicemente per superare un esame o avere un buon risultato a una interrogazione. È proprio per questo che è estremamente interessante affrontare un percorso di conoscenza, che magari ci aiuti anche nella vita ad avere una maggiore coscienza.

La letteratura e i romanzi del ‘900

Sulla base di queste considerazioni, appare evidente come oggi, a maggior ragione in un periodo storico estremamente complesso come quello che stiamo vivendo, sia fondamentale riscoprire il passato e la nostra storia per poter vivere con più consapevolezza il presente e prepararci al futuro. Scopri di più sui romanzi del ‘900 per avere un maggiore spirito critico e veder crescere la capacità di capire da dove veniamo per prepararci a dove stiamo andando, anche grazie alla letteratura. Tutto questo è possibile scoprendo le affascinanti lezioni d’autore di Paolo Di Paolo, messe a disposizione da Feltrinelli Education, la piattaforma creata per iniziativa della celebre casa editrice italiana.

Le lezioni d’autore di Paolo Di Paolo

Paolo Di Paolo, finalista al Premio Italo Calvino e al Campiello Giovani, è un eccellente autore di diversi romanzi fra i quali Dove eravate tutti, Mandami tanta vita, Una storia quasi solo d’amore, Lontano dagli occhi, tutti vincitori di importantissimi premi. Ha inoltre scritto per il teatro ed è autore di libri per ragazzi e di libri nati in dialogo con alcuni protagonisti della cultura, fra cui Dacia Maraini, Raffaele La Capria, Antonio Tabucchi, Nanni Moretti. Scrive poi su La Repubblica, L’Espresso e Vanity Fair. Conduce su Rai Radio 3 la trasmissione La lingua batte. In questo affascinante percorso ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta della letteratura del secolo scorso, attraverso l’analisi di tre grandi opere del ‘900, realizzate da tre grandissimi autori: si inizia con Marcel Proust e il suo “À la recherche du temps perdu”, per poi passare a Virginia Woolf, arrivando infine al James Joyce. Un viaggio per confermare i nostri pensieri e al tempo stesso distruggere tantissime certezze, da intraprendere senza alcun dubbio per chi ha fame di conoscenza.

Ci sono materie che a scuola abbiamo studiato praticamente tutti ma che, nel tempo, ci appaiono sfumate, per una serie diversa di motivi. Il tempo, se non cancella i ricordi, li rende sicuramente meno nitidi; inoltre, tantissimi argomenti hanno un approccio diverso se affrontati in adolescenza oppure in età più adulta, quando osserviamo le cose con un interesse diverso, e soprattutto non viviamo la conoscenza come una banale necessità, quasi come una costrizione, semplicemente per superare un esame o avere un buon risultato a una interrogazione. È proprio per questo che è estremamente interessante affrontare un percorso di conoscenza, che magari ci aiuti anche nella vita ad avere una maggiore coscienza.

La letteratura e i romanzi del ‘900

Sulla base di queste considerazioni, appare evidente come oggi, a maggior ragione in un periodo storico estremamente complesso come quello che stiamo vivendo, sia fondamentale riscoprire il passato e la nostra storia per poter vivere con più consapevolezza il presente e prepararci al futuro. Scopri di più sui romanzi del ‘900 per avere un maggiore spirito critico e veder crescere la capacità di capire da dove veniamo per prepararci a dove stiamo andando, anche grazie alla letteratura. Tutto questo è possibile scoprendo le affascinanti lezioni d’autore di Paolo Di Paolo, messe a disposizione da Feltrinelli Education, la piattaforma creata per iniziativa della celebre casa editrice italiana.

Le lezioni d’autore di Paolo Di Paolo

Paolo Di Paolo, finalista al Premio Italo Calvino e al Campiello Giovani, è un eccellente autore di diversi romanzi fra i quali Dove eravate tutti, Mandami tanta vita, Una storia quasi solo d’amore, Lontano dagli occhi, tutti vincitori di importantissimi premi. Ha inoltre scritto per il teatro ed è autore di libri per ragazzi e di libri nati in dialogo con alcuni protagonisti della cultura, fra cui Dacia Maraini, Raffaele La Capria, Antonio Tabucchi, Nanni Moretti. Scrive poi su La Repubblica, L’Espresso e Vanity Fair. Conduce su Rai Radio 3 la trasmissione La lingua batte. In questo affascinante percorso ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta della letteratura del secolo scorso, attraverso l’analisi di tre grandi opere del ‘900, realizzate da tre grandissimi autori: si inizia con Marcel Proust e il suo “À la recherche du temps perdu”, per poi passare a Virginia Woolf, arrivando infine al James Joyce. Un viaggio per confermare i nostri pensieri e al tempo stesso distruggere tantissime certezze, da intraprendere senza alcun dubbio per chi ha fame di conoscenza.