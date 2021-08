Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip: “Sono pronta a tutto”

Il famoso soprano Katia Ricciarelli sarà concorrente al Grande Fratello Vip.

In un’intervista esclusiva a Chi, in edicola da mercoledì 18 agosto, annuncia: «Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e pronta a tutto».

Nell’intervista esclusiva al settimanale diretto da Alfonso Signorini, corredata da un servizio fotografico sulle colline del Garda, la Ricciarelli racconta anche i suoi trascorsi sentimentali.

Dalla lunga storia con Carreras, chiusa dopo il tradimento di lui («Io sono come la Carmen, che ne ama uno alla volta e, se decide di andare con un altro, lascia l’antico amore») al flirt con Fabio Testi («Quando l’ho conosciuto era un bellissimo uomo, ci corteggiammo entrambi»).

Da anni, racconta, non ha più fidanzati («Solo qualche flirt, mi hanno fatto la corte…») e si è ritirata a una vita quasi monacale: «del resto, da giovane sono stata lì lì per farmi suora», rivela.

«Il sesso? Con il tempo le cose cambiano», aggiunge, ma ha deciso di partecipare al reality anche perché potrebbe essere l’occasione per rimettere tutto in discussione: «Baudo è stato l’ultimo amore, ma non sarà l’ultimo della mia vita: magari lo trovo al GfVip!

È per questo che non voglio sapere chi c’è nel cast». E riguardo all’atteggiamento che terrà con gli altri concorrenti, che la vedranno un po’ come modello, dice: «Sono una che predica bene e razzola male.

So dare agli altri i consigli giusti, anche se poi io sbaglio». «Il silenzio, invece, è la rovina di ogni relazione».