Kalipè. A passo d’uomo: il nuovo libro di Massimiliano Ossini

Massimiliano Ossini torna in libreria il 16 settembre 2021 e ci racconta il suo nuovo viaggio nella natura con “Kalipè. A passo d’uomo”.

Dopo il successo editoriale e di pubblico di “Kalipè. Lo spirito della montagna” e “Kalipè. Il cammino della semplicità” Ossini torna con una nuova ed interessante pubblicazione.

Il nuovo libro di Massimiliano Ossini

Il ritorno al benessere psicofisico, attraverso un approccio più sostenibile verso la natura, imparando a rispettare ciò che ci circonda, è da sempre l’argomento principe dei libri di Massimiliano Ossini.

Questo terzo libro è una discesa dal Monte Bianco, seguendo il corso dell’acqua che dalle vette comincia il suo viaggio verso il mare, durante la quale l’autore raccoglie testimonianze di vita che possono aiutarci a immaginare un futuro di benessere e felicità.

“Stavolta ho deciso di mettermi in cammino sulle orme dell’acqua, seguendo il suo corso dai ghiacciai sino a valle, fermandomi a incontrare vite cristalline come ruscelli, capaci di lasciare il segno come fa la goccia che nei secoli scava la pietra. Incontrerò, sul mio cammino, uomini e donne che hanno saputo mutare sguardo e che possono testimoniare come questo piccolo cambiamento possa essere l’inizio di un mondo completamente nuovo”.

Un viaggio nella natura incontrastata, ma anche una finestra sul domani. L’attuale situazione di crisi da pandemia ci impone il dovere di confrontarci con nuove idee e immaginare possibili futuri, in cui le nostre vite riprenderanno, si spera, anche migliori di prima, perché “è di questo che abbiamo bisogno: un cambio di visuale, di prospettiva”.

Chi è Massimiliano Ossini

Massimiliano Ossini (1978) è stato un volto di Disney Channel tra il 2001 e il 2005, e il conduttore di “Disney Club” su Rai2, di “Linea Verde” su Rai1 di molti altri programmi, fino ad approdare al timone di “Linea Bianca”, sempre su Rai1, e “Mezzogiorno in famiglia” su Rai2. Nel 2021 guiderà “Kalipè. Alla ricerca della felicità”, la prima trasmissione da lui ideata e condotta, in prima serata su Rai2. Ha pubblicato per Rai Libri: Kalipè. Lo spirito della montagna (2018) e Kalipè. Il cammino della semplicità (2020).

Pagine: 208

Euro: 18,00