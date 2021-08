Jacobs corre veloce come un’auto, l’allenamento – video

Marcell Jacobs, oro olimpico nei 100 metri a Tokyo 2020, corre veloce come un’auto. Sul profilo Instagram dello sprinter azzurro, il video che documenta lo speciale allenamento in primavera allo Stadio dei Marmi, a Roma. Jacobs corre preceduto da un’auto, che traina una sorta di cabina aperta sul lato posteriore: il velocista, in questo modo, può sviluppare il gesto tecnico-atletico senza la resistenza dell’aria.