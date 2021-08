Iraq, Macron: “La Francia resterà, anche se gli americani lasciano”

Il presidente francese Emmanuel Macron assicura che la Francia rimarrà in Iraq “quale che siano le scelte dei nostri alleati”, anche quindi con il ritiro definitivo delle forze americane, a condizione che gli iracheni continuino a sostenerne la presenza. “Né ingerenza, né interferenza”, ha affermato il presidente francese da Baghdad, dove ha preso parte a una conferenza sul Medio Oriente alla quale hanno partecipato i diversi Paesi della regione. “Continuiamo a rimanere impegnati, perché se abbiamo sconfitto il califfato territoriale, la battaglia contro il terrorismo islamista non è terminata”, ha detto in conferenza stampa.

Quanto all’Afghanistan, Macron ha confermato che la Francia ha avviato contatti con i Talebani per definire operazioni umanitarie.