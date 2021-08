Inter, Oriali via: la nota della società

Gabriele Oriali via dall’Inter. La società nerazzurra, alla vigilia dell’inizio del campionato di Serie A 2021-2022, annuncia l’addio dello storico dirigente, braccio destro dell’ex allenatore Antonio Conte nell’annata dell’ultimo scudetto. “Con decorrenza dalla data odierna, Gabriele Oriali è stato sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager”, rende noto in un comunicato l’Inter che “ringrazia il Dirigente per il lavoro svolto e augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale”. Dopo l’addio di Conte, rimpiazzato in panchina da Simone Inzaghi, via quindi anche un altro pilastro del tricolore 2020-2021.