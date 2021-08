Instagram Reels compie 1 anno

Instagram Reels spegne la sua prima candelina.

Durante questo primo anno la community si è davvero scatenata, dando sfogo alla propria creatività: dal cibo all’arte, dal beauty allo sport, passando per la danza fino all’intrattenimento.

Non solo un modo per creare e scoprire video brevi e divertenti per i creator, Reels oggi è anche uno strumento utile alle aziende e ai brand che desiderano raggiungere un pubblico più ampio. Da poco, infatti, abbiamo introdotto anche le inserzioni su Reels, che sono ora disponibili a livello globale.

Reels è il luogo ideale per raggiungere chi ancora non ti segue su Instagram: un vero e proprio palcoscenico globale in continua crescita, che facilita la scoperta di brand e di creator, e che si fa testimone di trend e momenti importanti.

Ecco allora, per festeggiare questo primo compleanno, una selezione dei filtri AR più utilizzati nei reel e delle canzoni più ascoltate, dei creator emergenti e dei brand che stanno avendo successo su Reels grazie al loro approccio originale e creativo. Di seguito, inoltre, i reel più visti negli ultimi 30 giorni, selezionati dal team Instagram.

Alcuni dei filtri AR più usati in Italia:

Alcune tra le canzoni più utilizzate nei reel in Italia:

Creator emergenti:

Shadesofbanana : Valentina è una ballerina e coreografa professionista con un debole per la sezione dance challenge di Reels in Italia. Non si prende mai troppo sul serio e nei suoi video riesce sempre ad aggiungere un divertente tocco comico.

: Valentina è una ballerina e coreografa professionista con un debole per la sezione dance challenge di Reels in Italia. Non si prende mai troppo sul serio e nei suoi video riesce sempre ad aggiungere un divertente tocco comico. ginnasioil : i reel del musicista pop emergente Ginnasio sono molto divertenti e riconoscibili grazie allo stile visivo iper-pop e super nostalgico!

: i reel del musicista pop emergente Ginnasio sono molto divertenti e riconoscibili grazie allo stile visivo iper-pop e super nostalgico! _carol_de_almeida: Carol è una ballerina di afrobeat di grande talento che ama divertire la sua community con sfide di danza, che spesso coinvolgono anche la sua famiglia.

Aziende:

Ferdy Wild : agriturismo in Val Brembana per vacanze nella natura, lezioni di equitazione o per la semplice riscoperta della cucina tradizionale di montagna.

: agriturismo in Val Brembana per vacanze nella natura, lezioni di equitazione o per la semplice riscoperta della cucina tradizionale di montagna. Green Tribu : shop online di prodotti eco friendly, plastic free e zero waste creato da una famiglia franco-americana che vive in Italia.

: shop online di prodotti eco friendly, plastic free e zero waste creato da una famiglia franco-americana che vive in Italia. 515 Grammi : arredamento e design per conigli – e padroni! – creato dall’ex organizzatrice di eventi Esther Burton.

arredamento e design per conigli – e padroni! – creato dall’ex organizzatrice di eventi Esther Burton. La Fiorida: azienda agricola valtellinese con una lunga tradizione familiare

Reel tra i più visti sulla piattaforma:

Elettra Lamborghini ci regala un bellissimo tutorial per imparare la coreografia delle sua ultima hit

ci regala un bellissimo tutorial per imparare la coreografia delle sua ultima hit Frunzaphoto ci insegna a ricreare il filtro Fuji per scattare delle splendide foto

ci insegna a ricreare il filtro Fuji per scattare delle splendide foto Ab_Ambra mette in scena una bellissima transizione che la catapulta al mare

mette in scena una bellissima transizione che la catapulta al mare khaby00 non smette di farci ridere con un Reel in stile comico

non smette di farci ridere con un Reel in stile comico teresalangella___ lancia un messaggio bodypositive a tutti i suoi follower

Reels @Tokyo 2020:

Federica Pellegrini : Campionessa olimpica di nuoto e ormai affermato personaggio televisivo, Federica si è scatenata a suon di reel in queste olimpiadi. Nell’ultimo mese infatti, i suoi reel sono stati tra i più visti in Italia:

Campionessa olimpica di nuoto e ormai affermato personaggio televisivo, Federica si è scatenata a suon di reel in queste olimpiadi. Nell’ultimo mese infatti, i suoi reel sono stati tra i più visti in Italia: https://www.instagram.com/reel/CRRoQQfizFn/

https://www.instagram.com/reel/CSBaTtAnTYs/

Sara Franceschi: Anche Sara, classe ‘99 e altra grande atleta del nuoto italiano, ha ottenuto successo con i suoi reel olimpici, in particolare:

Anche Sara, classe ‘99 e altra grande atleta del nuoto italiano, ha ottenuto successo con i suoi reel olimpici, in particolare: https://www.instagram.com/reel/CSEsxmKKcDW/