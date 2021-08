In edicola The Sherlock Holmes Collection

In edicola dal 28 agosto la nuova collana dedicata al più abile dei detective, Sherlock Holmes.

The Sherlock Holmes Collection: quando esce e come abbonarsi

La collana di libri, 60 in totale, sarà in edicola con la prima uscita al prezzo lancio di 2,99 €.

Le prime 4 uscite avranno periodicità quattordicinale, mentre subito dopo diventerà settimanale.

Potete anche ricevere la collezione, comodamente a casa, abbondandovi sul sito www.sherlockcollection.it : potrete usufruire di sconti e regali esclusivi inclusi nell’offerta.

La collezione

Dai classici… agli episodi introvabili. Da Uno studio in rosso, a Il segno dei quattro, da Il mastino dei Baskerville a Uno scandalo in Boemia, tutti i casi dell’età dell’oro (1887-1927) che hanno trasformato Sherlock Holmes in un mito che supera la fama del suo autore.

Sarà una collezione vintage. Le copertine saranno dotate di dettagli in oro, con le illustrazioni tratte dai disegni originali. Riproduzione della copertina dello Strand che scorre sulla cover e sul dorso. Anche le illustrazioni interne saranno come le originali.