In edicola Gli animali del mio zoo, dal 18 agosto

Torna in edicola la collezione dedicata ai più piccoli per imparare a conoscere gli animali attraverso libri e giochi

Gli animali del mio zoo: torna in edicola la raccolta di RBA dedicata ai più piccoli. Una collezione mirata a far conoscere animali e il mondo della natura attraverso libri e giochi.

In questa collana, infatti, si potrà unire sia il gioco che l’apprendimento per i più piccoli, affascinati dalla natura e dagli animali. I loro contenuti, studiati appositamente da esperti, sono mirati per bambini dai 2 ai 6 anni.

In ogni volume saranno spiegate le informazioni di ogni specie animale: dove vivono, cosa mangiano, cosa fanno. Questo ed altro ancora nelle 66 uscite previste.

Il tutto attraverso testi di facile comprensione, giochi, curiosità e dei testi divertenti. In più, insieme a ogni volume, saranno allegati gli animali dello zoo.

Quando esce e come acquistarlo

Come già anticipato, Gli animali del mio zoo sarà in edicola dal 18 agosto al prezzo lancio di €2,99. La seconda uscita, invece, il 1 settembre (€4,99). Le uscite successive saranno quindicinali fino all’uscita 5 e poi saranno settimanali (€7,99).

Nella prima uscita protagonista Lumba il leone: il volume sarà corredato dal simpatico “pupazzetto” a cui farà compagnia quello dell’elefante.

Nella seconda, invece, ci sarà Sandy la Giraffa. Terzo, invece, Sayan la tigre. Tutte le altre anticipazioni potrete trovarle sul sito dedicato.

Offerta online

Acquistandola tramite il sito www.glianimalidelmiozoo.it potrete ricevere regali per i vostri bambini e sconti sull’abbonamento. Una soluzione comoda e pratica per ricevere la collezione a casa, senza perdere (o dimenticare) nessun volume! Per la felicità dei vostri piccoli.