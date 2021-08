illycaffè-Gruppo Cimbali: aperte iscrizioni a ‘Maestri dell’Espresso Junior’

Con l’avvio del nuovo anno scolastico e la riapertura degli istituti, illycaffè e Gruppo Cimbali danno inizio alla 30esima edizione di ‘Maestri dell’espresso junior’, il concorso di caffetteria dedicato agli istituti professionali alberghieri e della ristorazione. Un progetto che vanta una lunga storia di successo, frutto della stretta collaborazione tra ‘Università del Caffè’, il centro d’eccellenza di illy creato per diffondere la cultura della qualità sostenibile a produttori, baristi e professionisti della ristorazione, e Mumac academy, l’accademia della macchina per caffè di Gruppo Cimbali per la formazione di professionisti e coffee lovers e la promozione della cultura del caffè.

Maestri dell’espresso junior è un esempio concreto dell’impegno delle due aziende nel supporto alle scuole e nella formazione dei giovani professionisti che si affacciano al settore del caffè. Il concorso, infatti, dà la possibilità agli studenti delle classi quarte di integrare i programmi formativi attraverso corsi professionalizzanti su diversi aspetti del mondo del caffè e dar prova sul campo delle proprie competenze, ricevendo premi e borse di studio.

Per prendere parte al concorso gli Istituti dovranno presentare la loro richiesta entro il 29 ottobre 2021 sul sito www.maestriespressojunior.com iscrivendo contestualmente un docente al corso di formazione online promosso dall’iniziativa. Dopo una prima fase di test teorico agli studenti e una selezione preliminare tecnica, attraverso video dei candidati, verranno individuati gli 8 semifinalisti che potranno accedere alla fase conclusiva e sfidarsi nella prova pratica che si svolgerà il 20 maggio 2022.

La novità assoluta di questa edizione è il coinvolgimento di Alpro, azienda specializzata in prodotti vegetali, con lo scopo di integrare sempre più il percorso formativo degli studenti e metterli alla prova con l’ideazione e realizzazione di una ricetta a base di espresso e bevande vegetali, un trend che si sta sempre più affermando nel mondo della caffetteria moderna. Maestri dell’Espresso Junior celebra la 30esima edizione insieme ai vincitori degli anni passati, attraverso il racconto della loro esperienza al concorso, in una rubrica in programmazione ogni lunedì a partire dal 30 agosto sui canali social di Mumac Academy e università del caffè.

I premi finali della giuria tecnica di maestri dell’espresso junior permettono ai vincitori di ricevere una formazione più specialistica nel mondo della caffetteria, entrando in contatto approfondito con le due realtà aziendali. Il vincitore, infatti, si aggiudica uno stage di 10 giorni lavorativi mentre il secondo classificato vincerà la partecipazione a un corso di formazione. Le attività premio si svolgono un anno da Mumac Academy di Gruppo Cimbali e un anno all’Università del Caffè di illy: nella nuova edizione la competizione finale si svolgerà da illycaffè nella casa madre di Trieste, lo stage e il corso da Gruppo Cimbali.

Gli istituti vincitori ottengono una macchina o 3 macinadosatori da parte di Gruppo Cimbali e una fornitura di caffè da parte di illy. A questi riconoscimenti anche per questa edizione si affianca il premio della giuria di giornalisti che valuterà i finalisti nella presentazione di un progetto dedicato al tema ‘Come interpretare il concetto di sostenibilità ambientale, economica e sociale nel proprio locale’.