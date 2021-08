Il nuovo album dei Tiromancino arriva in autunno

Il nuovo album dei Tiromancino arriverà in autunno. Cresce l’attesa per il prossimo progetto discografico della band capitanata da Federico Zampaglione.

Il cantautore è reduce da un’annata straordinaria, ricca di soddisfazioni professionali e personali.

Fresco di nozze con Giglia Marra, Zampaglione è stato protagonista al cinema con il suo film Morrison. Il suo ultimo capolavoro da regista è coinciso con la riapertura delle sale cinematografiche, chiuse da tempo per l’emergenza Covid-19.

Ma non solo: Zampaglione è un artista a 360 gradi. In ambito musicale, invece, ha quasi ultimato il suo album di inediti che uscirà in autunno. Il disco sarà anticipato da un singolo in arrivo a settembre, che si unirà ai già lanciati Finchè ti va, Cerotti, Er Musicista (feat. Franco 126).

Attraverso i social ha parlato del suo prossimo progetto.

“E’ il frutto di anni di lavoro, esperienze e vita vissuta. Ci ho lavorato con l’ entusiasmo e la gioia dei primi dischi curando ogni dettaglio e sfumatura, ogni verso e immagine. Poi penso alla piega che la musica ha preso di recente: un panorama in cui gli album non esistono più e le canzoni devono essere solo oggetti tutti simili performanti su piattaforme digitali e mi chiedo chi me lo fa fare? La risposta è: la passione, l’ amore e la musica stessa, arte che continuo ad adorare e onorare. Dovessi anche ascoltarlo da solo o con 4 amici, ne sarebbe comunque valsa la pena”

Insomma, cresce l’attesa soprattutto perché il nuovo lavoro è stato promosso a pieni voti da chi ha avuto modo di ascoltarlo.

Delle opere di Zampaglione c’è da fidarsi: la storia musicale parla chiaro e i suoi brani sono degli evergreen anche a distanza di anni. Soprattutto in un panorama musicale dove la vita di una canzone ha tempi corti, il frontman dei Tiromancino è sempre capace di invertire i trend, regalando al pubblico canzoni in grado di rimanere nel tempo.

Ad accompagnarlo in questa nuova avventura la formazione ormai consolidata: Ciccio Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria, Fabio Verdini alle tastiere e Antonio Marcucci alla chitarra.