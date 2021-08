Il mercato degli strumenti musicali online: caratteristiche e vantaggi

Il mercato degli strumenti musicali negli ultimi anni ha visto un notevole incremento per quanto riguarda il numero di siti e-commerce dedicati alla vendita di strumenti e accessori: per questo motivo sempre più professionisti e appassionati a livello amatoriale vanno direttamente online e cercano “negozio strumenti musicali” invece che rivolgersi ai negozi fisici presenti nelle varie città.

Ma quali sono le caratteristiche e i vantaggi che i siti online offrono rispetto ai negozi fisici? Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono gli elementi più importanti per cui molti utenti preferiscono acquistare sul canale digitale.

Prezzo: come in tanti altri settori, anche nell’ambito musicale una delle variabili per cui gli utenti preferiscono acquistare online è il prezzo. I siti che vendono strumenti musicali online offrono prezzi più vantaggiosi rispetto ai negozi tradizionali.

Offerta: l’offerta in termini di referenze e prodotti spesso è molto più ampia rispetto a quella dei negozi tradizionali. Sui negozi dei player online inoltre spesso è possibile trovare prodotti nuovi che non sono presenti invece nei negozi fisici.

Tempi di consegna: i tempi di consegna sono piuttosto veloci (solitamente nel giro di 24/48 ore) e in poco tempo è possibile ricevere direttamente a casa propria strumenti anche di dimensioni non piccole come le chitarre o le batterie. Inoltre, i costi delle spedizioni sono piuttosto allineati e vantaggiosi su tutti i siti dei principali siti di riferimento.

Finanziamenti: quasi tutti i siti più importanti offrono ai loro clienti la possibilità di acquistare pagando anche a rate gli strumenti musicali. Questo viene molto apprezzato dagli utenti in quanto spesso i costi di strumenti quali chitarre acustiche, bassi elettrici o amplificatori, ad esempio, possono essere piuttosto elevati e arrivare a costare anche diverse migliaia di euro.

Mercato usato: una fetta importante del mercato è quella degli strumenti musicali usati. Spesso l’offerta di questi siti ha al suo interno circa un 10/15% di strumenti usati; l’unico problema può essere quello che non si ha la possibilità di provarlo prima di procedere all’acquisto per verificarne le condizioni. Se però si sceglie di acquistare su siti affidabili e che offrono la garanzia sull’acquisto, di problemi non dovrebbero essercene: se infatti ci si renderà conto che il prodotto non è in buone condizioni, si potrà rimandarlo indietro per chiedere la sostituzione o la riparazione del prodotto.

Personalizzazione: diversi siti danno la possibilità ai propri clienti di personalizzare lo strumento musicale sulla base di esigenze specifiche a livello di aspetti tecnici e colori ad esempio. Per farlo basta contattare gli operatori del sito prima di procedere all’acquisto e specificare le proprie esigenze.

Metodi di pagamento: la gamma di metodi di pagamento che vengono accettati da parte dei vari player è piuttosto ampia e prevede anche forme piuttosto comode quali ad esempio il contrassegno (sempre molto apprezzato in Italia), il bonifico bancario (più adeguato ad acquisti di importi elevati), carte di credito e i vari e-wallet.

Servizio clienti: l’assistenza che viene offerta è disponibile 7 giorni su 7 e spesso capita di ritrovarsi a parlare con operatori piuttosto esperti dal punto di vista tecnico e che conoscono bene gli strumenti musicali e il mondo della musica. Questo è un aspetto molto importante in quanto sono in grado di interagire con il cliente, vengono apprezzati dai clienti stessi e possono essere utili anche per fare dell’up-selling.

Queste sono le principali caratteristiche e i vantaggi che questi siti mettono a disposizione dei professionisti e degli appassionati di musica: per chi non avesse ancora provato ad acquistare online uno strumento musicale, è consigliabile provare a farlo in quanto sicuramente si rivelerà un’esperienza positiva.