Gino Strada, Fazio: “Ha vissuto per gli altri facendo della propria vita una missione”

“Gino Strada era una persona che ha vissuto per gli altri, dando concretezza alle parole, ai pensieri e sacrificando la sua vita in modo quasi evangelico”. Così Fabio Fazio commosso con l’Adnkronos ricorda l’amico fondatore di Emergency, scomparso oggi a 73 anni. ”Gino si è sempre fatto carico del dolore altrui cercando di curare le ferite e tentando di fare in modo che la parte buona di tutti noi rimediasse al male”, continua il giornalista e conduttore di ‘Che tempo che fa’.

”Sono poche le persone al mondo che hanno dato così tanta concretezza alle proprie idee – sottolinea Fazio – spendendosi in prima persona e facendo della propria vita una missione per aiutare gli altri”, conclude.

(di Alisa Toaff)